Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских ВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 30 июля, заявил о готовности разместить в стране Вооруженные силы России, если это будет необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства.

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы», — цитирует его БелТА.

При этом белорусский лидер отметил, что в настоящий момент в этом нет необходимости.

Также в ходе встречи с общественностью Лукашенко указал, что вдоль границ Белоруссии методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. По его словам, республика, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в «эпицентр цивилизационного противостояния».

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе белорусского правительства сообщали, что премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов двух стран, по противодействию санкционному давлению.

На форуме регионов двух стран 1 июля президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия заявил о намерении развивать многоплановые отношения с Белоруссией. Путин также рассказал о близких союзнических отношениях между странами. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.