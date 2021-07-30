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Названы сроки появления нового кроссовера Infiniti QX55 в России

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Российские продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 начнутся в IV квартале 2021 года. Цены стартуют с отметки 4 170 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 июля в редакцию «Известий».

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Дизайн машины напоминает Infiniti FX первого поколения. В частности, кроссовер получил аналогичную ниспадающую линию крыши. Кроме того, модель отличается ребрами на капоте, крупной решеткой радиатора и 20-дюймовыми колесными дисками. Багажник открывается нажатием на шильдик на пятой двери — кнопку спрятали, чтобы избежать обилия лишних элементов на кузове.

В список базового оснащения купе-кроссовера входит светодиодная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом, а также мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto.

Также для автомобиля предусмотрены светодиодные матричные фары, адаптивный круиз-контроль, сиденья с обивкой из натуральной кожи, проекционный дисплей, адаптивная система рулевого управления, меняющая усилие на руле в зависимости от скорости.

Автомобиль получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., вариатор и систему полного привода.

2 июня сообщалось, что Infiniti начинает продажи в России обновленного внедорожника QX80.

Модель доступна с 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 405 л.с., семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 7,5 с.

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