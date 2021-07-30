Прямой эфир
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ
Наука
Археологи обнаружили в Москве более 200 артефактов XVI-XIX веков
Туризм
Пожары на курортах Турции не заставили россиян отказаться от туров
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Мир
Пять человек пострадали из-за двух мощных торнадо в Пенсильвании
Экономика
Объем выданной ипотеки на частное жилье и участки вырос на 40%

Пять человек пострадали из-за двух мощных торнадо в Пенсильвании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате двух мощных торнадо, зафиксированных в американском штате Пенсильвания, пострадали пять человек. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает местная газета Bucks County Courier Times.

Как уточняется в сообщении, неблагоприятная погода затронула округ Бакс. Стихия разрушила в нем несколько зданий автосервисов и автосалонов.

«Это (торнадо. — Ред.) выглядело так, будто взорвалась бомба», — сообщил директор по общественной безопасности Бенсалема Фред Харран.

Он добавил, что за 34 года работы в должности ему никогда не доводилась наблюдать настолько сокрушительных последствий непогоды.

Как уточнили официальные лица, в результате стихийных бедствий жертв нет. На данный момент правоохранительные органы занимаются оценкой ущерба от последствий торнадо.

Ранее, 15 июля, очевидцы торнадо в американском штате Айова поделились кадрами с последствиями стихии в Сети. По данным очевидцев, ураганы нанесли значительные разрушения в ряде районов штата. В частности, в городе Уэйверли обрушились деревья, повреждены линии электропередачи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021