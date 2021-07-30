Пять человек пострадали из-за двух мощных торнадо в Пенсильвании

В результате двух мощных торнадо, зафиксированных в американском штате Пенсильвания, пострадали пять человек. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает местная газета Bucks County Courier Times.

Как уточняется в сообщении, неблагоприятная погода затронула округ Бакс. Стихия разрушила в нем несколько зданий автосервисов и автосалонов.

«Это (торнадо. — Ред.) выглядело так, будто взорвалась бомба», — сообщил директор по общественной безопасности Бенсалема Фред Харран.

Он добавил, что за 34 года работы в должности ему никогда не доводилась наблюдать настолько сокрушительных последствий непогоды.

Как уточнили официальные лица, в результате стихийных бедствий жертв нет. На данный момент правоохранительные органы занимаются оценкой ущерба от последствий торнадо.

Ранее, 15 июля, очевидцы торнадо в американском штате Айова поделились кадрами с последствиями стихии в Сети. По данным очевидцев, ураганы нанесли значительные разрушения в ряде районов штата. В частности, в городе Уэйверли обрушились деревья, повреждены линии электропередачи.