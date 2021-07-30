NASA отложило запуск корабля Starliner из-за включения двигателей «Науки»

Попытка запуска корабля Starliner компании Boieng для полета к Международной космической станции (МКС) была отложена по причине незапланированного включения двигателей российского модуля «Наука». Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что запуск космического корабля на МКС должен был быть выполнен в пятницу, 30 июля.

«NASA и Boeing решили отказаться от пятничной попытки запуска миссии агентства Orbital Flight Test-2. В настоящее время команды запуска оценивают следующую доступную возможность», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте NASA.

Ранее двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который пристыковался к МКС, незапланированно включились, однако затем их удалось отключить. В «Роскосмосе» пояснили, что инцидент был обусловлен продолжающейся работой с остатками топлива, пишет НСН.

Как уточнили в NASA, повторный запуск Starliner к МКС возможен не раньше 3 августа, о чем сообщил менеджер коммерческой программы американского ведомства Стив Стич.

«В настоящий момент самый ранний вариант повторного запуска — это вторник, 3 августа», — цитирует Стича Worldakkam.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля к МКС, как ожидается, должен состояться 24 ноября.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля Центр управления полетами (ЦУП) потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

Модуль «Наука» разработали в РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).