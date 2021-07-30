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В новом учебном году школьникам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику

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Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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«В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — отметилив Роспотребнадзоре.

Так, рекомендации включают в себя минимизацию контактов детей внутри школы. За каждым классом закрепляется постоянный кабинет для уроков, кроме того, детализируется график посещения столовой, работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов. Также не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. Детям и работникам школ ежедневно будут измерять температуру, а в санузлах должны быть антисептики и мыло. При этом все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося будут замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.

По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение).

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Школы открываются: ученикам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику

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