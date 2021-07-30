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Названа самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ

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По итогам I полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги — на это жаловалось почти 16% россиян. Об этом «Известиям» сообщили в НП «ЖКХ Контроль».

В течение данного периода на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 14,1 тыс. обращений граждан. На основании их анализа организация составила список основных проблем в этой сфере.

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На первом месте рейтинга — жалобы на начисление платы за ЖКУ (15,8%), на втором — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт домов (14,2%), на третьем — управление домами (12,1%). Также в организацию поступали обращения по вопросам качества коммунальных услуг (11,7%), капремонта (8,8%), благоустройства придомовой территории (7,3%), общих собраний собственников (3,7%) и другие.

«Самая актуальная тема в обращениях граждан — начисление платы за ЖКУ. В эту группу вошли жалобы на непонятные собственникам перерасчеты за услугу отопления, произведенные в начале года, а также несогласие с выставленными объемами и применяемыми тарифами, начислениями без учета имеющихся льгот и субсидий», — рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль Сергей Сохранов.

Значительная часть обращений связана с формированием и изменением размера платы за содержание жилого помещения, выставлением платы за дополнительные услуги, не определенные решениями собраний, добавил он.

Также в 2021 году участились случаи, когда внезапно всплывали долги за коммунальные ресурсы, образовавшиеся в прежние периоды. Ресурсоснабжающие организации стали массово предъявлять гражданам долги, иногда выставляя их за период, значительно превышающий срок исковой давности (3 года). Не единичны случаи, когда владельцы квартир неожиданно обнаруживают в своих платежных документах долги за 2017, 2015, а иногда даже за 2011 годы, отметил Сохранов.

Начисление платы за коммунальные ресурсы по-прежнему является самой непрозрачной строкой расходов в платежке, подчеркнул он.

Весьма актуальной остается и группа вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами. Формирование данной строки рейтинга включает в себя не только оценку эффективности управленческой деятельности управляющей организации, но и повышение роли советов многоквартирных домов в выстраивании взаимоотношений между собственниками и выбранной компанией. Отмечается смена вектора обращений, связанных с советом дома. На первый план выходят уже профессиональные вопросы активных собственников, сменяя вопросы, связанные с понимаем целесообразности их создания, добавил Сохранов.

Ранее в июле депутат Госдумы Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий предел выплат по ЖКХ в размере 15% от совокупных доходов семьи.

В пояснительной записке отмечается, что жители в регионах с меньшими доходами могут тратить на услуги ЖКХ больше, чем граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем жизни. Документ призван разрешить данную ситуацию, обеспечить адресность соцподдержки, а также сократить количество неплательщиков ЖКХ.

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