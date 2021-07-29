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Эксперты назвали пригодную для выживания при глобальной катастрофе страну

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Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия лучше всего подходят для выживания в условиях мирового коллапса. Об этом 28 июля сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

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По словам специалистов, коллапс может возникнуть в результате таких потрясений, как серьезный финансовый кризис, последствия климатического кризиса, уничтожение природы, еще более серьезная пандемия, чем COVID-19, или их комбинация.

Для оценки того, какие страны будут наиболее устойчивы к подобному коллапсу, государства проранжировали в соответствии со способностью выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть и некоторые производственные мощности.

В результате исследования острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения вышли на первое место.

Отмечается, что выход Великобритании в лидирующие позиции стал удивительным для авторов исследования, поскольку эта страна густонаселена, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии и только 50% продуктов питания там собственного производства. Вместе с тем отмечается, что у нее есть потенциал противостоять ударам.

Новая Зеландия, в свою очередь, обладает наибольшим потенциалом выживания в случае глобальной угрозы из-за ее геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильных сельскохозяйственных земель и низкой плотности населения.

При этом 6 июля доктор Хилари Джонс предупредил, что Великобритания может в скором времени стать рассадником новых мутаций коронавируса. Он также отметил, что правительство страны слишком сильно полагается на программу по вакцинации населения, в то время как для борьбы с вирусом нужны и другие меры.

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