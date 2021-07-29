Синоптик рассказал о пожароопасной погоде в Турции

Пожароопасный период в Турции наступил позже обычного в этом году. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Этим летом этот пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы», — приводит RT слова Шувалова.

Синоптик добавил, что для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный.

«Южное побережье Черного моря и турецкое побережье Средиземноморья — это все-таки сухие субтропики, и лето — это обычно очень сухой сезон», — заключил синоптик.

Ранее в этот день сообщалось, что новые очаги лесного пожара вспыхнули сразу в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что не менее 183 человек пострадали в результате лесных пожаров в Турции.

При этом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что россияне не отказываются от приобретенных туров в Турцию на фоне сложившейся там обстановки, а запросы на аннулирование поездок единичные.