В Абхазии заявили о напряженности в регионе из-за учений Грузии и НАТО

Начавшиеся в Грузии военные учения с участием стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) создают напряженность в регионе. Об этом в четверг, 29 июля, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Абхазии.

В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность в связи и «продолжающейся военной активностью» Грузии и ее западных партнеров. В МИДе указали на то, что в наблюдаемых в последние годы действиях НАТО в Черноморском регионе и на Южном Кавказе, которые сопровождаются наращиванием грузинского военного потенциала, нет необходимости, это выходит за рамки здравого смысла.

«Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение «отработкой совместимости армий стран-членов НАТО» и «исполнением боевых операций» способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности. <…> Демонстрируя свою лояльность США и НАТО, грузинская сторона ведет крайне деструктивный курс», — говорится в сообщении.

Кроме того, в абхазском МИДе отметили, что республика оставляет за собой право на адекватную реакцию в случае враждебных действий или провокаций со стороны Грузии и ее западных партнеров.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активность Североатлантического альянса у границ РФ обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности страны. Так он прокомментировал стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 с участием 12 стран-членов альянса, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии.

Ранее, 14 июля, замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах в ходе многонациональных учений Defender Europe – 2021, которые прошли с марта по июнь.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности РФ будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он напомнил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России.