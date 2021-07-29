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Народная артистка РФ Александра Францева стала жертвой мошенников

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С карты народной артистки РФ Александры Францевой мошенники списали более 200 тыс. рублей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 23 июля артистке позвонила с неизвестного номера девушка и представилась сотрудником Главного управления Пенсионного фонда. Злоумышленница сообщила, что на данный момент идет перерасчет пенсии, и попросила Францеву продиктовать код, пришедший на телефон. Получив код, мошенница повесила трубку.

На следующий день Францева собиралась снять со своей банковской карты 150 тыс. рублей, но оказалось, что на счету осталось 26 тыс. Как позже выяснили сотрудники банка, мошенники списали с карты артистки 223 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Кража, совершенная с банковского счета».

В декабре 2020 года певец Юрий Лоза рассказал, что перевел 11 тыс. рублей за аренду квартиры в Крыму, а когда прибыл на отдых, выяснил, что стал жертвой мошенников, которые перестали выходить на связь.

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