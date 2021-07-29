42 тыс. водителей такси в Москве оформили цифровой профиль в системе КИС «АРТ»

В Москве с 1 августа начнет действовать система цифровых профилей водителей такси в системе КИС «АРТ». Это означает, что таксопарки и агрегаторы такси смогут передавать заказы только тем шоферам, у которых есть личный идентификатор.

Как рассказали «Известиям» в столичном департаменте транспорта 29 июля, на сегодняшний день 42 тыс. водителей, которые каждый день работают в городе, уже зарегистрировались в системе. Это почти все активные водители такси, которые работают в Москве и Московской области каждый день. Еще 4–5 тыс. заявок приходят на рассмотрение ежедневно. Срок рассмотрения обращения составляет два дня.

«Со своей стороны мы максимально сократили срок рассмотрения, вместе с агрегаторами проводим активное информирование, в том числе на иностранных языках, например на киргизском, и помогаем подавать заявки — у нас размещены подробные инструкции и можно обратиться в кол-центр», — рассказали в ведомстве.

В качестве причин для отказа в регистрации там в числе прочего назвали предоставление водителями документов (паспортов или водительских удостоверений) с истекшим сроком действия, а также пребывание заявителя в розыске.

«Мы абсолютно уверены в том, что внедрение цифрового профиля сделает поездки безопаснее как для пассажиров, так и для самих водителей. Пассажир имеет право знать, кто его везет, а таксисты — перестать работать до состояния полной потери контроля, более 12 часов в день. Этому подтверждение — рост количества ДТП», — заключили в дептрансе.

Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы в Москве в конце мая.

В департаменте транспорта напомнили, что автомобили такси могут круглосуточно бесплатно парковаться на выделенных для них парковочных местах. С их расположением можно ознакомиться на карте портала parking.mos.ru. Кроме того, такси разрешено передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.