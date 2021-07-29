Прямой эфир
Спорт
Матыцин поздравил российских рапиристок с победой на Играх в Токио
Наука
Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета
Мир
Число пострадавших от лесных пожаров в Турции возросло до 183
Туризм
Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа
Мир
В России сочли маловероятным захват власти в Афганистане талибами
Наука
Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
Интернет
Facebook выпустит «умные» очки
Общество
Дело возбудили после гибели туриста от лап медведя под Красноярском

42 тыс. водителей такси в Москве оформили цифровой профиль в системе КИС «АРТ»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве с 1 августа начнет действовать система цифровых профилей водителей такси в системе КИС «АРТ». Это означает, что таксопарки и агрегаторы такси смогут передавать заказы только тем шоферам, у которых есть личный идентификатор.

Все под контролем: в Москве запускают систему мониторинга такси
Инструмент позволит проверять документы водителей и не допускать переработок

Как рассказали «Известиям» в столичном департаменте транспорта 29 июля, на сегодняшний день 42 тыс. водителей, которые каждый день работают в городе, уже зарегистрировались в системе. Это почти все активные водители такси, которые работают в Москве и Московской области каждый день. Еще 4–5 тыс. заявок приходят на рассмотрение ежедневно. Срок рассмотрения обращения составляет два дня.

«Со своей стороны мы максимально сократили срок рассмотрения, вместе с агрегаторами проводим активное информирование, в том числе на иностранных языках, например на киргизском, и помогаем подавать заявки — у нас размещены подробные инструкции и можно обратиться в кол-центр», — рассказали в ведомстве.

В качестве причин для отказа в регистрации там в числе прочего назвали предоставление водителями документов (паспортов или водительских удостоверений) с истекшим сроком действия, а также пребывание заявителя в розыске.

«Мы абсолютно уверены в том, что внедрение цифрового профиля сделает поездки безопаснее как для пассажиров, так и для самих водителей. Пассажир имеет право знать, кто его везет, а таксисты — перестать работать до состояния полной потери контроля, более 12 часов в день. Этому подтверждение — рост количества ДТП», — заключили в дептрансе.

Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы в Москве в конце мая.

В департаменте транспорта напомнили, что автомобили такси могут круглосуточно бесплатно парковаться на выделенных для них парковочных местах. С их расположением можно ознакомиться на карте портала parking.mos.ru. Кроме того, такси разрешено передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021