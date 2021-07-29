Песков прокомментировал активность НАТО в Грузии

Активность НАТО у границ России обязывает Москву предпринимать меры по обеспечению безопасности страны. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя начавшиеся в Грузии учения военного альянса Agile Spirit 2021.

В маневрах заняты представители 12 стран-членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг, а соприкасается с ними», — заявил Песков. Он добавил, что Россия внимательно следит за маневрами.

По словам Пескова, Азербайджан, принимающий участие в маневрах, суверенное государство. «Главное, чтобы сценарий подобных учений не подразумевал завуалированные действия в нашу сторону, сценарий учений верстается в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», — цитирует пресс-секретаря президента РФ «Газета.ру».

28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии.

В середине июля замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах в ходе многонациональных учений Defender Europe – 2021, прошедших с марта по июнь.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России, напомнил глава российской дипломатии.