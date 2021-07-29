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В ЦБ рассказали об обманных схемах телефонного «майнинга» криптовалют

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О новом виде мошенничества, когда людям предлагают вложить деньги в создание майнинговых ферм с помощью мобильного приложения для смартфона или версии для персонального компьютера, сообщил 29 июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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Эксперт на примере выявленного специалистами Центробанка интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation) пояснил, как мошенники заманивают принять участие в расширении «криптофермы».

«На сайте вам предлагают «делегировать» «цифровую монету ARTR», то есть самостоятельно с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ заняться эмиссией новых монет, или майнингом», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как пояснил Лях, в рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже и там ее цена постоянно растет. Однако приобрести указанную криптовалюту там почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда «рисуются» цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых покупателей, научат майнить эту крипту с телефона.

При этом специалист отметил, что любой, кто занимается блокчейном знает, что майнить на телефоне невозможно. Тем не менее проект активно раскручивался в Instagram.

Представитель ЦБ также напомнил, что мошенники по-прежнему предлагают гражданам при покупке экзотических криптовалют переводить деньги на счета физических лиц.

«Прежде всего это даже не криптовалюты, а псевдокриптовалюты: они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы инвестициях примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета», — подвел итог Лях.

23 июля американская корпорация Microsoft сообщила о появлении вируса-майнера LemonDuck, который может похищать личные данные пользователей компьютеров на базе Windows и Linux. При попадании на компьютер LemonDuck образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero и при этом крадет учетные данные, удаляет элементы управления безопасностью, а также распространяется по электронной почте. После всех манипуляций LemonDuck стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений.

Компьютер может заразиться вирусом-майнером, в том числе через USB-устройства, уточнила компания.

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