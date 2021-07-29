Экспорт российской продукции АПК в I полугодии вырос

Экспорт российской продукции АПК в 1-м полугодии вырос на 18%. Цена оборота продовольствия достигла $15 млрд, сообщает телеканал «Известия». Объем отправляемых товаров составил 30 млн т. Положительная динамика отмечена во всех отраслях. Поставки масложировой продукции увеличились на 43%. Экспорт мяса поднялся на 26%, молочной продукции — на 25%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.