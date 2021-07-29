В отношении жителя Тюмени возбуждено дело после нападения на девушек

Административное дело о побоях возбудили в отношении жителя Тюмени, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции 28 июля.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июля. Пять девушек во время празднования помолвки одной из них засняли на камеру неожиданное появление в своей квартире мужчины, который, по их словам, перелез через балкон на первом этаже и зашел в комнату, после чего набросился на них с кулаками. По словам одной из участниц инцидента, в двенадцатом часу они ушли с балкона, на котором отдыхали, и мыли посуду, когда к ним ворвался мужчина. Она добавила, что свое недовольство тот выместил даже на ее беременной подруге. Уточняется, что он пнул девушку, из-за чего та упала и ударилась головой, пишет РЕН ТВ.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального МВД, участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по Тюмени провел процессуальную проверку в отношении местного жителя 1982 года рождения. По ее итогам правоохранители возбудили административное дело по статье о побоях. Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения.

Помимо этого, по факту незаконного проникновения мужчины в жилище материалы переданы в СУ СК России по Тюменской области для дачи уголовно-правовой оценки по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

Кроме того, в отношении хозяйки квартиры, где произошел инцидент, составлен протокол по статье о нарушении тишины и покоя граждан Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Материалы будут направлены в Управу Восточного округа для принятия решения, отмечает телеканал «360».