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С банков снимут ответственность за блокировку счетов

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Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению. Новая версия документа (есть у «Известий», подлинность подтвердили источники на финансовом рынке) де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.

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В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, напомнил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора.

«Если они (банки. ― «Известия») опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», ― сообщил Анатолий Аксаков.

Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.

Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии. Предполагалось, что ЦБ будет направлять в банки информацию о надежности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать. При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов

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