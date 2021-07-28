Сирийские ПВО в провинции Хама уничтожили беспилотник боевиков

Сирийские ПВО в провинции Хама уничтожили запущенный боевиками беспилотник из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом в среду, 28 июля, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Над территорией провинции Хама беспилотный летательный аппарат боевиков был уничтожен дежурными силами сирийских ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь-С»», — рассказал он, пояснив, что инцидент произошел вечером 27 июля.

Вместе с тем Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций.

27 июля террористы выпустили противотанковую ракету по ЗИЛу вооруженных сил Сирии на севере Алеппо. В результате один сирийский военный погиб, трое ранены. Как рассказал Кулить, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск управляемой противотанковой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству ЗИЛ-131 вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифаа.

Ранее, 25 июля, двое турецких военных погибли и двое пострадали в ходе террористического нападения в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.