Количество нарушений масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы снизилось на 10%

В июле зафиксировано около 34 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы, что меньше на 10%, чем в прошлом месяце. Об этом «Известиям» сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, об этом свидетельствует статистика. Вместе с тем, мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, ж/д транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов», — заявил руководитель учреждения Владислав Султанов.

Он отметил, что в контрольных мероприятиях участвует весь штат контролеров, в том числе из других направлений.

«Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обезопасить пассажиров», — добавил Султанов.

Отмечается, что жители Московской области и других регионов ежедневно приезжают в столицу, часть из них оставляют личный транспорт на перехватывающих городских и коммерческих парковках, отдавая предпочтение общественному наземному транспорту, МДЦ, МЦК и метро. Московский транспорт продолжает сохранять все меры, чтобы поездки оставались безопасными: дезинфицировать подвижной состав и контактные поверхности, контролировать состояние здоровья машинистов и водителей, обеспечивать сотрудников масками, перчатками и антисептиками, дополнили в учреждении.

Городские транспортные службы продолжают сохранять все меры, чтобы поездки оставались безопасными: дезинфицировать транспорт и поверхности, контролировать состояния здоровья машинистов и водителей, обеспечивать сотрудников масками, перчатками и антисептиками, дополнили в учреждении.

В ГКУ «Организатор перевозок» напомнили, что при проезде на общественном транспорте пассажиры должны заранее надевать средства защиты и не снимать их на протяжении всей поездки. При отсутствии маски и перчаток, их можно приобрести в кассах на всех станциях метро и МЦК, в пригородных кассах на железной дороге, в вендинговых аппаратах на автовокзалах и автостанциях, на самых востребованных спецстоянках АМПП. Стоимость маски составляет 5 рублей и 10 рублей за перчатки.

Также в организации рассказали, что в целях доступности для горожан важных социальных объектов в Москве проводится поэтапная модернизация маршрутных сетей и автобусных парков коммерческих перевозчиков. На сегодняшний день уже обновлено 143 маршрута из 157.

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