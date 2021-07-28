В Москве обновили 84% маршрутов коммерческих перевозчиков

С 9 мая в Москве проводится поэтапная модернизация маршрутных сетей и автобусных парков коммерческих перевозчиков, на сегодняшний день уже обновлено 132 маршрута из 157. Об этом «Известиям» 28 июля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Оставшиеся маршруты планируется обновить до конца лета. В ГКУ отметили, что благодаря проводимой работе удалось повысить доступность для горожан важных социальных объектов: поликлиник, школ, больниц. В частности, были обеспечены новые связи со станциями метро «Братиславская», «Кузьминки», «Динамо», «Пионерская», МЦД «Гражданская», «Кунцевская», МЦК «Крылатское», Савеловским вокзалом.

После модернизации на дороги города выйдут свыше 1,3 тыс. новых комфортабельных автобусов, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Каждый из них оснащен возможностью бесконтактной оплаты банковскими картами, Wi-Fi и USB-розетками, системой «Антисон». Кроме того, автобусы ежедневно проходят дополнительную мойку и дезинфекцию.

Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» отмечают, что главная цель обновления маршрутной сети — разумная оптимизация и повышение качества обслуживания. Важно создать единую транспортную инфраструктуру, которая позволит быстро и безопасно добираться до транспортно-пересадочных узлов, метро, МЦД, МЦК и перехватывающих парковок, где можно оставить личный транспорт и продолжить путь. Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» Норайр Блудян подчеркнул, что модернизация проводится на основе анализа предложений пассажиров и работы специалистов Транспортного комплекса.

«Благодаря такому пошаговому подходу изменения в столице происходят поэтапно и комфортно для пассажиров», — подчеркнул он.