Прямой эфир
Мир
Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара
Спорт
Тренер рассказала о занижении оценок российским гимнастам на Олимпиаде
Интернет
Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент
Спорт
Россияне завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на ОИ
Политика
Путин обсудил с СБ ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана
Авто
УАЗ опубликовал изображение редкой модели со спальным местом
Спорт
Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии
Мир
Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
Спорт
Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Очевидцы рассказали о пожарах в Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При пожарах в турецкой провинции Анталья пострадали люди, горят дома. Об этом «Известиям» 28 июля рассказала жительница турецкого города Манавгат Светлана Коротаева.

«Мы везде видели огонь»
Как в Карелии боролись с лесным пожаром и как жители эвакуированного поселка возвращались домой

«С таким пожаром впервые столкнулась в этом году. Точек пожара уже на данный момент четыре. Горят дома, есть пострадавшие люди. Очень сильно переживаю, до слез» , — призналась женщина.

По словам очевидицы, в данный момент для раненых освобождают места в государственной больнице. Из мечети объявляют предупреждение о пожарах, жителям рекомендуют закрывать балконы и держаться подальше от места пожара, указала Коротаева.

Как рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ отдыхающая в Сиде россиянка, густой дым из-за лесных пожаров дошел и до этого региона. Туристка отметила, что из окна ее номера виден дым, окутывающий небо.

Ранее в этот же день мэр турецкой провинции Анталья Мухиттин Бёджек заверил, что лесной пожар не представляет угрозы для туристических объектов.

В этот же день сообщалось, что масштабный лесной пожар под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма и окрашенное в оранжевый цвет небо.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021