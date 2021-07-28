Очевидцы рассказали о пожарах в Турции

При пожарах в турецкой провинции Анталья пострадали люди, горят дома. Об этом «Известиям» 28 июля рассказала жительница турецкого города Манавгат Светлана Коротаева.

«С таким пожаром впервые столкнулась в этом году. Точек пожара уже на данный момент четыре. Горят дома, есть пострадавшие люди. Очень сильно переживаю, до слез» , — призналась женщина.

По словам очевидицы, в данный момент для раненых освобождают места в государственной больнице. Из мечети объявляют предупреждение о пожарах, жителям рекомендуют закрывать балконы и держаться подальше от места пожара, указала Коротаева.

Как рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ отдыхающая в Сиде россиянка, густой дым из-за лесных пожаров дошел и до этого региона. Туристка отметила, что из окна ее номера виден дым, окутывающий небо.

Ранее в этот же день мэр турецкой провинции Анталья Мухиттин Бёджек заверил, что лесной пожар не представляет угрозы для туристических объектов.

В этот же день сообщалось, что масштабный лесной пожар под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма и окрашенное в оранжевый цвет небо.