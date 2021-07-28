Жителя Оренбуржья приговорили к исправительным работам за убийство собаки

В Оренбургской области суд вынес приговор жителю Октябрьского района, который обвинялся в убийстве собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в феврале 2021 года осужденный выбросил из окна своего дома собаку. Животное упало с высоты второго этажа и получило различные травмы, от которых скончалось на месте, пишет РИА «Оренбуржье».

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье».

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев. Из его заработка в доход государства будут удержаны 10%.

В конце июня в Княжпогостском районе Коми 30-летний местный житель был признан виновным в жестоком обращении с собакой. В апреле 2021 года пьяный хозяин вышел на балкон и выбросил щенка с четвертого этажа. Пса спасли прохожие.