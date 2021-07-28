Опубликовано видео смертельного избиения полицейского в Химках

Избиение полицейского в подмосковных Химках, которое привело к смерти сотрудника правоохранительных органов, попало на видео. Запись 28 июля опубликовал канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. По словам супруги погибшего, они вдвоем отдыхали в кафе, а когда полицейский вышел на улицу, хозяин заведения бросил его на асфальт.

На видео заметно, как сотрудник правоохранительных органов падает и теряет сознание. Его удалось привести в чувство, однако дома он снова почувствовал себя плохо. Полицейского госпитализировали, утром в больнице он скончался.

Подозреваемый в избиении со смертельным исходом задержан. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Ранее в среду сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемого в избиении артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука. Инцидент произошел 25 июля. На Ярмийчука напали двое мужчин, когда он утром выходил из бара «Голубая устрица».

Кроме того, артист балета рассказал, что нападавшие выхватили из его рук сумку, из которой пропало 7 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка.