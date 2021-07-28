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Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
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Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса

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Швеция достигла нулевой смертности от новой коронавирусной инфекции. Это в среду, 28 июля, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Отмечается, что в Швеции с 14 июля не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие заболевания COVID-19.

Согласно данным ВОЗ, в стране в последнее время регистрируется в среднем от 400 до 600 случаев инфицирования в сутки, что составляет всего 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в декабре прошлого года.

По данным портала Worldometer, всего в Швеции с начала пандемии COVID-19 заболели 1 098 796 человек, выздоровели — 1 074 780, скончались — 14 617 граждан.

23 июля в релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от завершения.

14 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире. По его словам, индийский вариант коронавируса «Дельта» является одним из главных факторов роста показателей передачи инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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