Российский гимнаст Нагорный гарантировал медаль в личном многоборье на ОИ

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Награда спортсмена стала для сборной ОКР 21-й на Олимпиаде.

Россиянин набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла. Первое место занял японец Даики Хашимото (88,465), второе — китаец Сяо Жотэн (88,065).

Еще один россиянин Артур Далалоян оказался на шестом месте (86,248).

27 июля золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Награда высшей пробы в этой дисциплине стала первой в истории российского спорта.

Российских гимнасток с золотом поздравил президент РФ Владимир Путин.

26 июля Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золотую медаль в командном зачете.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на год, сохранив при этом название «Токио-2020». Соревнования проходят без участия иностранных болельщиков.