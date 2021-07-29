Эксперт рассказала о правилах поведения при встрече с медведем

27 июля медведь убил человека в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Хищник атаковал группу туристов из Москвы в составе четырех человек, совершавших спортивный поход. Нападение произошло в районе девяти озер хребта Араданский. Спустя два дня медведя застрелили. Нападение хищника со смертельным исходом в парке стало вторым за лето. 21 июня на озере Медвежье зверь напал на группу из 13 туристов, в результате чего погиб 16-летний подросток. Позднее медведя также застрелили. О том, как себя вести при встрече с медведем в дикой природе, «Известиям» рассказала замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.

Особо опасный медведь

У нормального медведя врожденная боязнь человека и обычно, если его не спровоцировать, он не станет нападать на человека, объяснила Бабина. Однако многое зависит от конкретных обстоятельств. Например, медведь может быть в ярости в период гона, который проходит с июня до середины июля.

Неприятностями может закончится и ситуация, когда турист случайно оказался поблизости от добычи медведя. Как правило, хищник находится неподалеку, охраняет ее и очень агрессивно относится к любым посягательствам, вплоть до убийства соперника, сказала ученый.

Самый опасный вариант — это встреча с медведицей с медвежатами. Медведица всегда в возбужденно-агрессивном состоянии и часто реагирует на движения человека неадекватно. Дело в том, что у медведей развит каннибализм и она вынуждена опекать медвежат в первую очередь от взрослых самцов.

«Ни в коем случае не стоит приближаться к медвежатам, обольщаться их внешним видом, кормить их и фотографироваться с ними. Мать, как правило, находится поблизости», — отметила специалист.

Размер имеет значение

В зависимости от расстояния до медведя вести себя нужно по-разному. Если зверь находится далеко, в 100-200 м, туристу желательно оповестить хищника уверенным, спокойным голосом: «Да, мы здесь, привет», чтобы зверь понял, что он не один, объяснила Бабина.

«Зверь может и не поднять головы, но начать медленно двигаться в вашу сторону, делая вид, что ест траву и как бы не обращает на вас внимания. Но вы замечете, что дистанция сокращается. Пока он не очень близко, вам подойдут любые громкие звуки, агрессивные крики», — сказала замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Медведи не нападают на того, кто больше них размером. Поэтому группе стоит встать рядом друг с другом, чтобы визуально увеличиться в объеме, советует эксперт. Также рекомендуется вставать на пенек и поднимать над головой рюкзак.

«Если есть куртки, поднимите их за края, и как капюшон разверните над головой. Медведи также очень боятся спасательного термоодеяла из фольги. Когда его встряхиваешь вверх, оно разворачивается куполом. Для медведей, которые не настроены крайне агрессивно, а просто хотели полюбопытствовать, этого достаточно», — сказала Бабина.

По ее словам, для отпугивания медведей хорошо работает пиротехническое сигнальное устройство фальшфейер.

Если медведь возбужден и сокращает расстояние с человеком, имеет смысл залезть на дерево, зверь вряд ли полезет вслед, отметила Бабина. А в воде от хищника спастись вряд ли удастся, потому что он очень хорошо плавает.

Достойно разойтись с медведем

Вести себя шумно и агрессивно можно только до тех пор, пока расстояние между человеком и зверем не сблизится до критических 6-10 м, подчеркнула специалист. В этой ситуации, не нужно смотреть зверю в глаза и замахиваться на него.

«Любой неожиданный жест или высокий, срывающийся голос может спровоцировать нападение. Здесь нужно либо попытаться увеличить себя в размерах, либо потихоньку отступать, разговаривая спокойным голосом со зверем», — пояснила ученый.

Отступая, необходимо держать медведя в поле зрения и не поворачиваться к нему спиной, потому что это неминуемо спровоцирует атаку.

«У меня были такие столкновения с медведем. Она делает выпад на тебя, а ты стоишь капитально, и суровым голосом ей: «Ты что здесь?». И она раз, потихоньку отходит, как будто ничего не произошло. Да, не получилось, я попытался тебя продавить, у меня не получилось. Ты при этом удаляешься, даешь ей возможность разойтись с тобой, не перегораживаешь ей тропу, и вы достойно расходитесь», — говорит Бабина.

В ситуации, когда медведь в непосредственной близости и явно демонстрирует свою агрессию, шансы на спасение остаются, если не побежать, отмечает Бабина. При этом медведь может даже совершать выпады в сторону человека на метр, как будто бы напрыгивает. По ее словам, такое хладнокровие может работать даже, когда медведь встает на дыбы, громко рычит и роняет пену.

«Это демонстрация, это не нападение, не хищническое поведение. Это поведение соперника. Он видит в вас в данный момент соперника. Нужно ему уступить, но нужно сделать это так, чтобы не превратиться в жертву, не развернуться спиной и не побежать», — добавила специалист.

Выживший. Что делать при нападении

Если встреча оказалась неслучайной, а медведь вел охоту на человека, то шансов остаться в живых совсем мало, констатирует Бабина. Зверь крадется к своей жертве и незаметно нападает из засады.

«Если медведь всё-таки напал и у вас безвыходная ситуация, нужно биться за свою жизнь до конца, отбиваться всем, что есть под рукой. Недавно была история в природном парке «Ергаки», когда молодой парень отбился от медведицы ножом-складишком. Уязвимые места у медведя — это шея, глаза, нос. Иногда это заканчивается победой человека над зверем», — говорит замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Если медведь делает бросок, выиграть время поможет брошенный в его сторону рюкзак. «Медведь кинется на этот предмет. Очень часто люди успевают спастись, пока он рюкзак на части рвет и мечет, появляется возможность либо оружие достать, либо покинуть место», — сказала Бабина.

При встрече с медведицей, защищающей медвежат, может сработать прием «притвориться мертвым», отметила специалист. «Цели непосредственно убить вас у нее нет. Но пока вы будете двигаться, вы представляете угрозу для нее, как она думает, либо для ее медвежат», — добавила ученый.

Избежать встречи с косолапым

Для того, чтобы не нарваться на медведя в лесу, группе туристов имеет смысл время от времени издавать звуковые сигналы. Например, говорить друг другу «Хоп-хоп!» или постукивать железными предметами.

Также стоит помнить, что в период зимней спячки вероятность встретить медведя гораздо ниже. Медведь ложится в спячку там, где есть постоянный снежный покров. Например, в Сибири они могут спать с середины октября по март-апрель.

«При этом ранняя весна — очень опасный период. Медведь встает голодный, сезонных кормов еще нет, ему срочно нужно как-то прокормиться, потому что он потерял значительной вес, и тогда он хищничает чаще всего», — пояснила ученый.

В регионах, где устойчивого снежного покрова нет, а у медведя есть доступ к сезонной пище, он может и не ложиться.

В то же время ни один из описанных способов не гарантирует 100%-ю защиту от нападения медведя, уточнила эксперт. Гарантировать безопасность от медведя, может только избегание мест его обитания.