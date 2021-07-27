В США поприветствовали восстановление межкорейских прямых контактов

В США поддержали намерение Пхеньяна и Сеула восстановить прямые контакты между КНДР и Южной Кореей. Об этом во вторник, 27 июля, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Соединенные Штаты поддерживают межкорейские диалог и взаимодействие и, конечно, сегодняшнее объявление о восстановлении межкорейских линий связи. Мы, разумеется, считаем, что это позитивный шаг», — приводит слова Портер UrduPoint.

Кроме того, в США заявили, что дипломатия и диалог являются «неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове».

Ранее в это день КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. По данным источника в правительстве Южной Корее, в ближайшее время следует ожидать официального заявления по этому поводу.

В этот же день ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов заявил «Известиям», что восстановление прямой линии связи между КНДР и Южной Кореей — это хороший знак, однако вопрос в том, как отношения двух стран будут развиваться дальше. Он предположил, что восстановление линий связи между Сеулом и Пхеньяном было предпринято по инициативе южнокорейской стороны.

В июне 2020 года Пхеньян «обрубил» все линии связи с Сеулом. В КНДР заявили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», и выразили разочарование от переговоров с Республикой Корея. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в «безрассудных действиях» и оскорблении северокорейского народа.

До этого шага КНДР неоднократно грозила прекращением контактов, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.