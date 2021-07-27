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Эксперт оценил восстановление линии связи между КНДР и Южной Кореей

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Восстановление прямой линии связи между КНДР и Южной Кореей — это хороший знак, однако вопрос в том, как отношения двух стран будут развиваться дальше. Об этом во вторник, 27 июля, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

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«Это, безусловно, хороший знак, вопрос в том, насколько это всё будет развиваться дальше, поскольку впереди стороны ждет проверочный момент — то, как пройдут совместные американо-южнокорейские учения в августе и как северяне могут на них реагировать», — сказал эксперт.

Асмолов также предположил, что, по всей вероятности, восстановление линий связи между Сеулом и Пхеньяном было предпринято по инициативе южнокорейской стороны.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время у президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина есть ряд проблем — это и новые неприятные скандалы во внутренней политике, и борьба с коронавирусом, которая позиционировалась как выдающая победа, но на фоне новой волны перестала таковой казаться.

«И по сути дела ничем, кроме какого-то прогресса в межкорейских отношениях, рейтинг в преддверие выборов (президентские выборы намечены на март 2022 года. — «Известия») не поднять», — заключил эксперт.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве сообщило том, что КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. Также указывалось, что в ближайшее время следует ожидать официального заявления по этому поводу. Подробности собеседник агентства не привел.

До этого сообщалось о том, что в мае между лидерами стран якобы состоялся обмен посланиями, обсуждалась возможность проведения нового межкорейского саммита в формате видеоконференции, однако 2 июля представитель министерства объединения Республики Корея в ходе брифинга заявил о том, что ведомство не располагает такими сведениями.

В июне 2020 года Пхеньян «обрубил» все линии связи с Сеулом. В КНДР заявили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», и выразили разочарование от переговоров с Республикой Корея. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в «безрассудных действиях» и оскорблении северокорейского народа.

До этого шага КНДР неоднократно грозила прекращением контактов, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.

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