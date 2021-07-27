Семилетнего мальчика сбили на северо-западе Москвы

Семилетний ребенок пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы вечером 27 июля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Известно, что водитель совершил наезд на мальчика на улице Фомичева.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве рассказали, что пострадавшего мальчика направили в больницу. Водитель после столкновения остался на месте происшествия. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день на юго-западе Москвы автобус влетел в столб, в результате чего пострадали четыре человека. По имеющимся данным, ДТП произошло перед главным зданием МГУ имени Ломоносова. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами. По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

21 июля пятилетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе столицы. Сообщалось, что на улице Южнобутовской у дома № 145 водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на мальчика, пересекавшего на самокате нерегулируемый пешеходный переход. Ребенка госпитализировали с ссадинами на животе и голове.