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В Москве задержали мужчину за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

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В Москве задержан мужчина, продававший сертификаты о вакцинации. Свои услуги подозреваемый предлагал в интернете, сообщает телеканал «Известия». Подделка стоила 5 тыс. рублей, документ доставлялся курьером. В квартире 30-летнего мужчины оперативники провели обыски. Дома были обнаружены 20 готовых к продаже документов. Полицейские возбудили уголовное дело, пока мужчина находится под подписку о невыезде.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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