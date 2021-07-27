В Москве задержали мужчину за продажу поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве задержан мужчина, продававший сертификаты о вакцинации. Свои услуги подозреваемый предлагал в интернете, сообщает телеканал «Известия». Подделка стоила 5 тыс. рублей, документ доставлялся курьером. В квартире 30-летнего мужчины оперативники провели обыски. Дома были обнаружены 20 готовых к продаже документов. Полицейские возбудили уголовное дело, пока мужчина находится под подписку о невыезде.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.