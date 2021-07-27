Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

В ГД предложили ввести кешбэк для пенсионеров на туры по стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил ввести в России кешбэк для пенсионеров на путешествия внутри страны. Свое предложение 27 июля депутат изложил в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Трудный возврат: россияне стали меньше интересоваться кешбэком
Почему интерес к вознаграждению за безналичные операции упал

«Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», — говорится в письме, отрывок из которого публикует ТАСС.

Ранее, 8 июля, в Ростуризме сообщили, что с конца мая россияне приобрели по программе детского кешбэка около 250 тыс. путевок на сумму 6,7 млрд рублей.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что по «детскому кешбэку» до 15 сентября можно приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.

30 апреля стало известно, что правительство РФ приняло решение продлить программу до конца 2021 года. Новый этап продаж туров по стране с кешбэком стартовал 16 июня.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021