В ГД предложили ввести кешбэк для пенсионеров на туры по стране

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил ввести в России кешбэк для пенсионеров на путешествия внутри страны. Свое предложение 27 июля депутат изложил в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», — говорится в письме, отрывок из которого публикует ТАСС.

Ранее, 8 июля, в Ростуризме сообщили, что с конца мая россияне приобрели по программе детского кешбэка около 250 тыс. путевок на сумму 6,7 млрд рублей.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что по «детскому кешбэку» до 15 сентября можно приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.

30 апреля стало известно, что правительство РФ приняло решение продлить программу до конца 2021 года. Новый этап продаж туров по стране с кешбэком стартовал 16 июня.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.