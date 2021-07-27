Госдолг Украины вырос в июне на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины в июне вырос на $1 млрд — до $92,52 млрд, но сократился в национальной валюте на $2,36 млрд — до 2,514 трлн гривен, свидетельствуют данные украинского министерства финансов.

По состоянию на 30 июня 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 514,36 млрд гривен, или $92,52 млрд, в том числе внешний долг — 1 476,69 млрд гривен (58,74% от общей суммы госдолга), или $54,34 млрд; внутренний долг — 1 037,67 млрд гривен (41,27%), или $38,18 млрд, говорится в сообщении ведомства.

За июнь, по данным минфина, общая сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте — увеличилась ровно на $1 млрд.

По итогам мая государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $190 млн, но сократился в гривнах на 17,57 млрд.

По июньским расчетам Нацбанка Украины в следующие 12 месяцев валютные выплаты по государственному и гарантированному государством долгу составят более $10 млрд, передает украинский портал UBR. Регулятор отметил, что погашение основного долга и процентов с июля по декабрь 2021 года ожидается на уровне свыше 130 млрд гривен, график долговых выплат Украины в ближайшие годы «останется напряженным».

Ранее, 17 июня, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что перед минфином стоит задача сделать все возможное, чтобы в сентябре выплатить $3 млрд долгов перед другими странами, в том числе США, и обслужить заимствования на внутреннем и внешнем рынках.

В 2020 году Украина и Международный валютный фонд (МВФ) подписали меморандум, в котором говорилось о полуторалетней программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш — $2,1 млрд. Однако, когда в МВФ заработал механизм быстрого финансирования в связи с коронавирусом и страны экстренно запросили помощь, Украина очередного транса не получила. Причиной этому стало невыполнение страной требований фонда.