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Один человек погиб при взрыве на предприятии в ФРГ

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Один человек погиб в результате взрыва на территории крупного химического производства Chempark Leverkusen, расположенного в городе Леверкузен на западе ФРГ. Об этом сообщает во вторник, 27 июля, Welt.

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При этом телеканал не приводит других подробностей. Однако ранее отмечалось, что жизнь одного из пострадавших находится «под серьезной угрозой».

Ранее издание ZDF уточнило, что при происшествии восемь человек пострадали, еще четверо получили тяжелые ранения.

«По данным города Леверкузен, при взрыве в Сhempark четыре человека были тяжело ранены, еще восемь получили легкие ранения. Главный пожар был потушен, однако на данный момент пожарным предстоит тушить оставшиеся очаги возгорания. Пять человек пропали без вести», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Мощный взрыв прогремел ранее в этот день. Отмечалось, что, по данным издания Welt, этому событию был присвоен уровень предупреждения «Чрезвычайная опасность».

В тот же день компания — владелец производства Currenta рассказала, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, однако установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг.

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