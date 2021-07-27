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Продажи лекарств для пищеварительной системы выросли на 20%

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Реализация пищеварительных ферментных препаратов и средств для восстановления микрофлоры кишечника в мае–июле (за 10 недель — с 3 мая по 11 июля) в денежном выражении выросла на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Продажи препаратов, снижающих секрецию желудка, увеличились на 13%, а лекарств от диареи — на 20%, свидетельствуют данные исследования DSM Group, подготовленного для «Известий».

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Самый существенный рост наблюдался в середине июня. В этот период продажи ферментов подскочили на 19%, средств от диареи — на 34%, пребиотиков — на 32%, а препаратов, снижающих секрецию желудка, — на 24%.

По мнению медиков, одна из причин такой динамики — в распространении штамма коронавируса «Дельта», подчеркнул инфекционист, главный врач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков. При заражении им в большинстве случаев у человека наблюдается диарея. Первое время этот симптом даже не рассматривали как проявление COVID-19, болезнь принимали за обычную кишечную инфекцию. Рост продаж средств, снижающих кислотность желудка, также связан с особенностями терапии при коронавирусе. Врачи назначают их, когда пациент принимает жаропонижающие, антикоагулянты, антибиотики, а также противовоспалительные препараты, в том числе дексаметазон. Вместе с последним врачи обязательно выписывают препарат, снижающий количество соляной кислоты в желудке, отметил Андрей Поздняков.

Обращений с жалобами на проблемы ЖКТ стало больше, чем в этот же период до пандемии, подтвердил главврач медцентра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не щадит живота: штамм коронавируса «Дельта» вызвал рост проблем с ЖКТ

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