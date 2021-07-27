В Подмосковье продлили предупреждение из-за риска возникновения пожаров

В Московской области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров до вечера среды, 28 июля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В сообщении сказано, что предупреждение действует до 22:00 среды, 28 июля, из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

Аналогичный уровень опасности объявили в Рязанской, Воронежской, Ярославской и Смоленской областях, пишет РИАМО.

В Подмосковье до 30 июля ожидается переменная облачность без осадков и до +29 градусов. По прогнозам синоптиков, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Во вторник, 27 июля, в Москве столбики термометров покажут +27…+29 градусов. В пятницу, 30 июля, возможет кратковременный дождь, ночью температура воздуха составит около +17 градусов, уточняет телеканал «360».

В подмосковном главке МЧС рекомендовали ограничить выходы на природу и быть осторожнее с огнем при высоком уровне пожароопасности, пишет агентство городских новостей «Москва».

23 июля ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ливнях в Москве в последнюю неделю июля. Солнечная погода сохранится в столичном регионе до вечера среды, 28 июля, а затем начнутся дожди из-за циклона «Дирк».