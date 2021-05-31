Медицинские броневики массово поступят в российские войска

По итогам испытаний Минобороны приняло решение о массовых закупках новейших медицинских бронеавтомобилей «Линза». Ранее эти машины проходили тестирование в медицинских подразделениях Центрального и Южного военных округов, а также в Таджикистане и Сирии, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

В этом году машины пополнят автопарки Западного и Центрального военных округов. «Линза», помимо брони, отличается уникальной проходимостью. А его оборудование позволяет стабилизировать даже критических пациентов непосредственно под огнем противника.

Массовые поставки бронеавтомобилей «Линза» начались весной нынешнего года. Машина делалась по конкретному тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой МО РФ, ранее заявил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. По его словам, первая опытная партия машин была произведена компанией в 2019 году.

Закупают «Линзы» в качестве транспортера переднего края для догоспитального этапа, рассказал «Известиям» подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

По его словам, долгое время подобной техники не существовало, использовались уазики, на которых практически не было никакой защиты. Дальше концепция стала развиваться в сторону усиления бронирования медицинских автомобилей. Это очень правильный подход.

Как он уточнил, чаще всего ранения — это политравмы и кровотечения, подавляющее большинство раненых погибают именно из-за этого. Считается, что при потере около 30% циркулирующей крови необратимые изменения в органах и системах наступают в течение часа. Поэтому всеми путями сокращают время доставки на госпитальный этап.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сменили на «Линзы»: медицинские броневики массово поступят в войска»