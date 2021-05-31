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Порядка 60% россиян сочли приемлемым физическое наказание детей

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Физическое наказание для детей в ряде ситуаций считают правомерным порядка 62% россиян. Об этом рассказал 31 мая социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова на пресс-конференции по результатам опроса в рамках проекта «Мы считаем» накануне Дня защиты ребенка.

«Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи — это за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение», — отметила она.

Некоторые родители упомянули невыполнение домашних обязанностей как достаточную причину для применения физического воздействия.

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Мнение о том, что детей нельзя физически наказывать, разделяют 36% россиян. Более 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей.

При этом среди опрошенных 61% ответил, что их регулярно наказывали в детстве. Исследование было проведено агентством в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России.

По мнению президента группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианны Максимовской, самой важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. Она отметила важность формирования у людей четкого понимания, куда обращаться в том случае, если события происходят дома или в другой семье.

«Было бы, наверное, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», — заключила она.

30 мая Известия писали, что 68% детей сталкивались с угрозами в Сети, при этом почти половина из них (28%) пострадали морально, физически или финансово. Это следует из результатов анонимного опроса Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).Соцсеть Likee запустила функцию «Родительский контроль»: без разрешения родителей пользователям до 13 лет запрещено публиковать контент, общаться в чате, обмениваться внутренней валютой и использовать другие функции.

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