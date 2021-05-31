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Патрушев предупредил о силовом ответе России на недружественные действия

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Российская Федерация может ответить на недружественные шаги других стран экономическими и силовыми мерами, которые описаны в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности. Об этом 31 мая рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия не собирается сама себя отключать»
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев — о «суверенном интернете», продовольственной независимости и предстоящих президентских выборах на Украине

По его словам, в документе «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».

В первую очередь имеются в виду экономические меры, рассказал он в интервью «Российской газете». Однако предусмотрены и силовые «методы принуждения».

Патрушев обратил внимание, что российская экономика должна быть устойчивой к санкционному давлению. Поэтому стратегией поставлены задачи «по повышению конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз».

Ранее в этот день секретарь Совбеза также рассказал, что из себя представляет новая редакция Стратегии национальной безопасности России. По его словам, среди прочего она направлена на защиту духовно-нравственных ценностей, исторической памяти на фоне попыток искажения истории.

Как отметил Патрушев, будущее России в том числе зависит от сохранения духовности, традиций, передачи молодежи памяти о героическом прошлом предков.

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