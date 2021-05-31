Патрушев предупредил о силовом ответе России на недружественные действия
Российская Федерация может ответить на недружественные шаги других стран экономическими и силовыми мерами, которые описаны в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности. Об этом 31 мая рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в документе «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».
В первую очередь имеются в виду экономические меры, рассказал он в интервью «Российской газете». Однако предусмотрены и силовые «методы принуждения».
Патрушев обратил внимание, что российская экономика должна быть устойчивой к санкционному давлению. Поэтому стратегией поставлены задачи «по повышению конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз».
Ранее в этот день секретарь Совбеза также рассказал, что из себя представляет новая редакция Стратегии национальной безопасности России. По его словам, среди прочего она направлена на защиту духовно-нравственных ценностей, исторической памяти на фоне попыток искажения истории.
Как отметил Патрушев, будущее России в том числе зависит от сохранения духовности, традиций, передачи молодежи памяти о героическом прошлом предков.