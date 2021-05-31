Президент Армении принял отставку и.о. главы МИДа Айвазяна

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 31 мая, подписал указ о снятии с должности и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяна. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

«По предложению премьер-министра в соответствии со ст. 131 конституции, а также ч. 1 ст. 5 «Закона о структуре и деятельности правительства» освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяна», — отмечается в указе армянского лидера.

По словам Айвазяна, которого цитирует «Sputnik Армения», решение было принято для того, чтобы избежать подозрений относительно возможного одобрения ведомством инициатив, направленных «против национальных и государственных интересов».

Ранее, 27 мая, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что Айвазян ушел в отставку.

Президент Армении назначил Айвазяна и.о. главы МИДа 18 ноября 2020 года. За два дня до этого экс-глава министерства Зограб Мнацакян подал заявление об отставке. Саркисян освободил его от занимаемого поста.

До того как возглавить МИД страны, Айвазян занимал должность заместителя главы МИД Армении.