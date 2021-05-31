В ОНФ обсудили вопросы получения россиянами новых выплат на детей от 3 до 7 лет

«Общероссийский народный фронт» в понедельник, 31 мая, провел круглый стол в формате видеоконференции, на котором обсуждались вопросы получения россиянами ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

На заседании были подведены итоги новых изменений по процедуре выплат. Как рассказала экспертам ОНФ жительница Ростовской области и мать двоих детей, при подаче заявления на выплаты через портал госуслуг у нее не возникло проблем.

«У меня прошло всё легко, без вопросов. Всё легко, единственное, что подождать пришлось. Одобрили 100% на каждого ребенка, у меня их двое. Всё очень просто и доступно. Никуда ходить не надо, ни очередей. Здорово, когда есть портал и можно всё оформить там. Если честно, я думала, что не получу 100-процентного одобрения. Но пары месяцев было достаточно для подтверждения дохода и дополнительного оформления», — приводит слова россиянки телеканал РЕН ТВ.

Активисты ОНФ отметили, что в сравнении с первым этапом программы соцподдержки перечень нуждающихся семей расширился. В то же время количество получателей сократилось за счет правила «нулевого дохода», означающего, что для получения новой выплаты оба родителя должны работать или подтвердить свою нетрудоспособность.

Кроме того, если в прошлом году полагалось 50% от регионального прожиточного минимума, то с введением новых изменений выплата может достигать до 100% от прожиточного минимума. Если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия. Так, гражданин России сможет получить 7791 рубль (50%), 11 686,5 рубля (75%) и 15 582 рубля (100%).

При этом пересчет выплаты произойдет уже с 1 января этого года. Подать документы при этом можно как лично в МФЦ, так и удаленно через портал госуслуг.

В 2021 году на выплаты на детей от трех до семи лет будет выделено 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, в 2023 году — 341,7 млрд рублей. В ближайшие три года на выплаты выделят более 1 трлн рублей.