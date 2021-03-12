Названы суммы расходов на адресную помощь семьям дошкольников

На реализацию новых правил назначения пособий на дошкольников в России в 2021 году уйдет 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд рублей — из федерального бюджета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в пятницу, 12 марта.

На эти цели в 2022 году планируется выделить 339,5 млрд рублей, из которых 295,3 млрд рублей — из федерального бюджета. В 2023-м — 341,7 млрд и 296,8 млрд рублей соответственно.

Ранее в пятницу «Известия» со ссылкой на проект изменений Минтруда, касающийся таких выплат, писали, что ведомство предложило ограничить в стране получение пособий семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным по российским меркам имуществом.

Более адресный подход к получению выплат на детей от трех до семи лет выработали на основе обращений регионов и жалоб граждан в Минтруд.

В этом году малообеспеченные семьи будут получать пособия на детей дошкольного возраста в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Соответствующий указ подписал 10 марта президент России Владимир Путин. Размер выплат будет зависеть от доходов семьи — чем меньше доход, тем начисления будут больше.

Выплаты по 10 тыс. рублей родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, не будут учитывать в доходах семьи. Начнут выплачивать пособия и на опекаемых детей, которые сейчас находятся на иждивении государства. При расчете нуждаемости учтут и студентов, которые не работают и учатся на дневном отделении.

Изменения начнут действовать с 1 апреля этого года.