В России предложили сделать проезд для школьников бесплатным

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность введения для школьников бесплатного проезда в общественном транспорте.

По его словам, следует подумать о новых идеях по поддержке семей.

«Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал Медведев на форуме «Большой семейный совет» в понедельник, 31 мая.

Также он предложил сделать программу детского туристического кешбэка в России ежегодной.

Недавно в России вступили в силу новые правила для пассажиров общественного транспорта. С 7 марта контролеры могут требовать у льготных пассажиров паспорт, а при перевозке детей — свидетельство о рождении, сообщается на сайте 360tv.ru. Также водителям запретили высаживать на улице несовершеннолетних пассажиров без билетов.