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Правительство России поддержало законопроект о регулировании IT-гигантов

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Правительство России поддержало законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в стране. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина в понедельник, 31 мая.

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект», — отмечается в заключении отзыва, который находится в распоряжении ТАСС.

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Ранее, 13 мая, в Госдуме предложили обязать IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей РФ, открывать свои представительства на территории страны. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая.

В тот же день Лига безопасного интернета поддержала инициативу Госдумы. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции. Эксперт выступил с предложением, согласно которому необходимо обязать компании, которые не захотят принимать российский закон, выплатить штраф. Он также уточнил, что для этой цели нужно определить категории этих штрафов.

24 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Речь шла в том числе о таких компаниях, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp, Google и др.

28 мая законопроект о регулировании IT-гигантов поддержали Минцифры и Роскомнадзор. В свою очередь замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в службе изучили проект, поддерживают его и готовы к реализации.

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