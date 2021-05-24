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В Госдуме перечислили попадающих под законопроект о регулировании IT-гигантов
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В Госдуме перечислили попадающих под законопроект о регулировании IT-гигантов

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Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Об этом 24 мая сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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«Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры/почт.сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org», — написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что IT-комитет Госдумы рассмотрит законопроект о «приземлении» (об условиях работы IT-гигантов в РФ) 28 мая. Для участия в комитете всем IT-гигантам, чья ежедневная интернет-аудитория в России составляет более 500 млн пользователей, были направлены приглашения.

20 мая Хинштейн заявлял, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в РФ должны выполнить два условия: создать филиал или полноценное представительство, а также личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Данные требования он назвал простыми и логичными.

13 мая в Госдуме предложили обязать IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей РФ, открывать свои представительства на территории страны. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая.

В тот же день Лига безопасного интернета поддержала инициативу ГД. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции. Эксперт выступил с предложением обязать компании, которые не захотят принимать закон, выплатить штраф. Для этого, по его словам, необходимо определить категории этих штрафов.

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