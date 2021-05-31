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В Иркутске волонтеры высадили 360 деревьев в рамках экоакции En+ Group

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В Боковской протоке Иркутска волонтеры высадили 360 деревьев в рамках экоакции En+ Group «Под зеленым крылом». Об этом 31 мая «Известиям» сообщили в En+ Group.

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Отмечается, что компания поддержала инициативу Байкальской международной бизнес-школы ИГУ. В высадке деревьев участвовали студенты, школьники, сотрудники администрации Иркутска, волонтеры. За три часа они высадили 360 саженцев сосны и березы.

«Подобная акция — прекрасный пример муниципально-частного сотрудничества в области экологии и благоустройства Иркутска. Сегодня этот вопрос как никогда важен. Городские леса, скверы, парки необходимы как воздух», — высказался мэр Иркутска Руслан Болотов.

En+ Group регулярно участвует в акциях по высадке деревьев, кустарников и других многолетних растений, а также реализует собственные проекты. Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил в свое время основатель холдинга Олег Дерипаска. «Фактор № 1 — это экология, — говорил он в интервью «Ведомостям». — В нашей стране требования по экологии сильно занижены, их нужно поднять. Да, это будет дороже, но это небольшая жертва. Ведь люди переживают за местную экологию».

В марте 2019 года «Русал» (входит в En+ Group) объявил о старте глобальной экологической программы, в рамках которой высажен 1 млн деревьев, а также проведены лесовосстановительные мероприятия.

Так компания присоединилась к программе ООН, касающейся восстановления лесов по всему миру. Территориями реализации проекта «Под зеленым крылом» стали Иркутская область и Красноярский край.

«Главной экологической целью En+ Group является достижение углеродной нейтральности, когда объем вырабатываемых парниковых газов не только сокращается, но и полностью компенсируется. Одним из решений подобной задачи является увеличение поглощающей способности лесного фонда в регионах присутствия компании», — рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

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