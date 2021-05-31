Второе уголовное дело возбуждено в Барнауле после инцидента с батутом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении контролирующих органов после инцидента с лопнувшим в Барнауле батутом. Об этом 31 мая сообщил журналистам замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

«В отношении контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности, также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи также разбираются в происходящем, как это приняли в эксплуатацию, что было сделано контролирующими органами», — рассказал Мальцев.

Днем ранее в Барнауле, возле торгового центра в районе Докучаево, лопнул батут, на котором прыгали дети. В результате инцидента пострадали две девочки 2017 года рождения, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Детям оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Сейчас обе девочки лежат в реанимации, одна из них подключена к аппарату ИВЛ.

В мэрии города уточнили, что надувная конструкция перевернулась в результате сильного порыва ветра. Также в ведомстве рассказали, что батут является собственностью индивидуального предпринимателя (ИП), который арендовал часть земли у собственника ТЦ. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов должно осуществлять управление Ростехнадзора.

Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).