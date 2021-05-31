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Одну из пострадавших на батуте в Барнауле девочек подключили к ИВЛ

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Одну из двух девочек, которая пострадала при опрокидывании батута в Барнауле, подключили к аппарату ИВЛ в реанимации, об этом сообщили «РИА Новости» в понедельник, 31 мая, в минздраве региона.

Отмечается, что вторая пострадавшая тоже находится в реанимации. Обе девочки 2017 года рождения.

«В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — рассказали в ведомстве.

Ранее 30 мая сообщалось, что возле торгового центра в районе Докучаево лопнул батут, на котором прыгали дети. В результате инцидента пострадали две девочки, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Детям оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные процедуры.

На опубликованных кадрах видно, как крепления батута отрываются, после чего конструкция резко поднимается в воздух. В тот момент на аттракционе находились четверо детей, двое из которых успели его покинуть, но две девочки остались внутри и упали на трамвайные рельсы с большой высоты.

В мэрии города уточнили, что надувная конструкция перевернулась в результате сильного порыва ветра. Также в ведомстве рассказали, что батут является собственностью индивидуального предпринимателя (ИП), который арендовал часть земли у собственника ТЦ. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов должно осуществлять управление Ростехнадзора.

Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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