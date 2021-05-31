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Шойгу рассказал о ходе подготовки учений России и Белоруссии «Запад-2021»

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Подготовка совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021», намеченных на сентябрь, перешла в активную фазу. Об этом 31 мая сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

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«В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня», — сказал глава ведомства.

Как отметил Шойгу, с июня военные двух стран приступят к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск.

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», — добавил министр.

Также в ходе коллегии ведомства Шойгу заявил, что Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

В апреле заместитель начальника генерального штаба Белоруссии, начальник главного оперативного управления страны Павел Муравейко подчеркнул, что учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность.

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. По предложению российской стороны учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в основу замысла учений лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.

В ходе маневров, которые станут одними из самых массовых за последние годы, также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.

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