Эксперт назвал выгодные для долгосрочного инвестирования валюты

При долгосрочном инвестировании стоит вкладываться, например, в швейцарский франк, сингапурский, новозеландский и канадский доллары. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко 31 мая, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вопрос выбора валюты сбережений — это вопрос горизонта инвестиций. На долгосрочных интервалах всегда выигрывают валюты стран с максимально диверсифицированной экономикой и стабильным платежным балансом, а также со стабильным государственными финансами и высоким уровнем жизни населения», — сказал он.

Например, выглядящая стабильно японская иена, по словам эксперта, в перспективе будет зависеть от потрясений на рынке глобального госдолга. Однако эта валюта «всегда была перспективна во времена кризисов», а в спокойное время — это медленная девальвация против других валют с более высокими ставками, указал эксперт.

Домащенко предположил, что в будущем, возможно, будет смысл вкладываться в китайскую валюту — цифровой юань — подчеркнув, что всё зависит от преференций, будут ли они у инвесторов в эту валюту, ведь «пока всё еще на уровне тестирования».

Говоря о возможности вложений в нецифровой юань, специалист отметил, что у этой валюты нет полноценного свободного рынка, и сам Китай время от времени «притормаживает» рост курса своей нацвалюты. Также он отметил, что «смущает» вес фактора искусственного вмешательства в курсообразование. Кроме того, геополитика и торговые войны — являются «плохим фактором».

Касательно краткосрочного инвестирования, экономист отметил, что здесь «в игру» вступают разрывы в процентных ставках, ожидания и геополитика».

По данным Мосбиржи на 31 мая, доллар стоит 73,40 рубля, евро — 89,46 рубля. Швейцарский франк — 81,56 рубля, сингапурский доллар 55,51 рубля, канадский — 60,87 рубля, новозеландский — 53,30 рубля, юань — 11,53 рубля, йена — 0,67 рубля.

Согласно майскому консенсус-прогнозу «Известий», в ближайшие месяцы курс рубля сохранится в диапазоне 74–76 руб./$. Отмечалось, что российскую нацвалюту поддержит восстановление российской и мировой экономик, несмотря на геополитическое давление. По оценкам экспертов, к концу этого года нацвалюта укрепится до 73 руб./$ — такой уровень соответствует стоимости нефти выше $60 за баррель.

Еще в начале марта директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявлял «Известиям», что приобретать ослабевшие по отношению к рублю доллары и евро стоит лишь в случае долгосрочной перспективы, иначе можно потерять деньги при взаимных конвертациях. Также он посоветовал вкладываться в швейцарский франк или в замбийскую квачу. Дело, по словам специалиста, в том, что в Замбии нашли медь, и валюта этой страны «будет резко расти», так как начнется экспорт. Однако в России «вряд ли можно найти замбийскую квачу», заключил он.