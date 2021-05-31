Житель Обнинска перечислил мошенникам-«брокерам» свыше 1,3 млн рублей

В Обнинске (Калужская область) возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина перечислил свыше 1,3 млн рублей злоумышленникам, которые предложили заработать на бирже.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок с предложением участвовать в игре на бирже. Мужчина перечислил 15 тыс. рублей на продиктованный счет. После совершения операции жителю Обнинска дали номер брокера, с которым он продолжал общение. После нескольких транзакций пострадавший решил увеличить сумму вкладов и оформил кредит в размере 300 тыс. рублей. В дальнейшем мужчине предложили внести на брокерский счет $20 тыс.

Когда потерпевший решил вернуть вложенные деньги, счет оказался заблокирован. Для разблокировки брокер предложил внести 4 тыс. рублей. Затем злоумышленники стали требовать дополнительные вложения, угрожая начислением пени. Об этом пишет газета «Весть».

Житель Обнинска решил обратиться в полицию. Он сообщил, что лишился больше 1,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Якутии 49-летняя женщина лишилась 2,6 млн рублей после покупки в интернет-магазине амулета с заговорами по привлечению финансов.