Мошенники стали обманывать россиян при «приеме на работу»

Мошенники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требующую специальных навыков, после чего обманом выводят средства с личных счетов жертв, сообщил «РИА Новости» в понедельник, 31 мая, директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Отмечается, что ищущие работу пользователи обращают внимание на объявление о вакансии, где прописаны привлекательные условия работы. После этого соискатели вступают в переписку с мошенниками и предлагают свою кандидатуру.

От «будущего работника» требуется открыть новый счет в банке, оформить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику, который обещает использовать их для «перевода зарплаты». В некоторых случаях на пользователя оформляется кредит, а деньги злоумышленники присваивают себе.

По словам Окошкина, сложности данной схемы мошенничества в том, что клиент будет подтверждать все действия мошенника до того момента, пока не осознает, что его обманывают. Из-за этого реализация схемы может занимать несколько дней.

Он добавил, что уже разработаны методы выявления и предотвращения подобных случаев. В летний период активно ищут подработку студенты, которые особенно привлекательны в качестве потенциальных жертв для злоумышленников.

Ранее, 29 мая, стало известно, что жительница Якутии купила в интернет-магазине амулет с заговорами по привлечению финансов, спустя два года ее обманули мошенники и лишили 2,6 млн рублей, также вынудив исполнять кредитные обязательства перед банками.